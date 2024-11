Berrettini põe Itália na frente em final da Copa Davis

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2024 - 14:26 Para compartilhar:

ROMA, 24 NOV (ANSA) – Matteo Berrettini derrotou Botic van de Zandschulp e colocou a Itália na frente da Holanda na final da Copa Davis, disputada em Málaga, sul da Espanha, neste domingo (24).

O “azzurro” fechou a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Agora, se o número 1 do mundo, Jannik Sinner, superar Tallon Griekspoor, 40º no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), a Itália garantirá o título da Copa Davis pela terceira vez na história e pelo segundo ano consecutivo.

