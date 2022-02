Berrettini elogia Monteiro e espera ter torcida brasileira no Rio Open Tenista revelou frustração por não ter fechado mais cedo a partida

Sexto do mundo e vice-campeão de Wimbledon, o italiano Matteo Berrettini elogiou o brasileiro Thiago Monteiro, 106º colocado, após sua dura vitória por 6/4 6/7 (8/6) 6/3 após 2h51min em jogo que foi paralisado por seis horas por conta da chuva.

“Partida bem dura, bem longa desde a hora que jogamos e esperamos, muito longa, mas assim é o tênis , especialmente quando jogamos no saibro, nessas condições , umidade, pode chover. Não esperava isso quando vim aqui, esperava que o tempo fosse melhor, mas é assim e lutei para avançar. Thiago jogou uma grande partida , esteve muito sólido, fazendo a coisa certa. Esperava isso, ele jogando em casa, pro seu público . Estou feliz pela vitória”, disse o tenista que comentou sobre sua frustração durante o intervalo de tempo pelo mau tempo. Ele teve dois match-points no tie-break do segundo set, mas desperdiçou.

“Obviamente as condições não eram as melhores possíveis , é melhor jogar com o sol , sem chuva, mas lembro dois anos atrás o Gianluca Mager jogando muitos jogos em poucos dias . Claro que fiquei frustrado pois tive dois match-points e poderia ter vencido e poderia estar no hotel, mas é tênis, preciso estar preparado quando estiver em quadra de novo e consegui”.

Sobre a torcida contra, Berrettini disse que para ele é normal e agora espera os fãs brasileiros a favor já que tem uma das avós brasileira e se sente “semi-brasileiro”.

“Foi uma grande atmosfera hoje, normal. Se tivesse enfrentando o Thiago em Roma, estariam ao meu lado. Eu gosto disso, prefiro ter gente contra do que ninguém na quadra . Tivemos bolhas com ninguém no público . Espero que o público esteja comigo na próxima partida, me sinto semi-brasileiro”.

