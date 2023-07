Berrettini elimina Zverev e vai enfrentar Alcaraz nas oitavas de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/07/2023 - 18:57 Compartilhe

Matteo Berrettini, 38º do ranking da ATP e finalista em 2021, venceu Alexander Zverev (21º) por 6-3, 7-6 (7/4) e 7-6 (7/5) neste sábado (8) pela terceira rodada de Wimbledon e enfrentará o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, nas oitavas de final.

“É incrível. Não joguei muito nesta temporada e não achava que algo assim pudesse acontecer. Deve ser um lugar especial. Este torneio mudou minha carreira, minha vida, então estou muito feliz por estar de volta”, comemorou o italiano.

Devido à chuva que atrapalhou a programação, ele teve que jogar cinco dias seguidos para chegar às oitavas. Mas não se importou.

“Passei muitos dias chorando na cama porque não podia jogar. Então…”, afirmou se referindo às inúmeras lesões que marcaram suas duas últimas temporadas.

No ano passado, ele havia desistido do ‘major’ na grama no dia de sua estreia por causa de um teste positivo para covid.

Neste sábado, o gigante de 27 anos acertou 15 aces (incluindo um no match point) e 36 winners contra o finalista do US Open de 2020, mostrando que sua força nesta edição de 2023 de Wimbledon, mesmo que seus últimos resultados não estejam à altura do 6º lugar no ranking mundial que ocupou em janeiro de 2022.

Especialmente porque a grama é sua superfície favorita: ele conquistou quatro de seus sete títulos nela, além de ter alcançado sua única final de Grand Slam até o momento.

Em março de 2022, ele fez uma cirurgia no pulso e perdeu a temporada de saibro.

Este ano, ele foi eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália por um imponente Andy Murray, depois desistiu nas quartas de final em Acapulco e foi derrotado em sua estreia em Indian Wells.

Depois de jogar um torneio Challenger em Phoenix, onde foi derrotado nas quartas de final, ele perdeu novamente em uma estreia, em Miami. Em Monte Carlo, em abril, ele venceu sua primeira partida do Masters 1000 em um ano e avançou para a segunda fase, mas com uma lesão abdominal desistiu antes das quartas de final contra Holger Rune e abriu mão da temporada de saibro.

Berrettini voltou às quadras em junho na grama de Stuttgart, mas foi derrotado na estreia por seu compatriota Lorenzo Sonego.

