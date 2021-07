Berrettini é 1º italiano a chegar à final de Wimbledon

SÃO PAULO, 9 JUL (ANSA) – O tenista italiano Matteo Berrettini, de 25 anos, vai disputar a final do Grand Slam de Wimbledon, torneio mais tradicional do tênis mundial.

Nono colocado no ranking da ATP, Berrettini derrotou o polonês Hubert Hurkacz (18º) por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-0, 6-7 e 6-4, e se tornou o primeiro italiano a chegar à decisão na grama de Wimbledon.

Berrettini vem de um título inédito no ATP de Queen’s, um dos torneios preparatórios para o Grande Slam londrino, e vai enfrentar na final o vencedor do confronto entre o líder do ranking mundial, Novak Djokovic, da Sérvia, e o canadense Denis Shapovalov. (ANSA).

