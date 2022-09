Berrettini bate Davidovich vai às quartas de final do US Open

AFP 04/09/2022 - 16:31 Compartilhe

Em uma batalha de cinco sets, o tenista italiano Matteo Berretini derrotou neste domingo o espanhol Alejandro Davidovich e se classificou para as quartas de final do US Open.







Berrettini, número 14 do ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, 4-6 e 6-2, em três horas e 46 minutos de partida.

O italiano, vice-campeão de Wimbledon em 2021, sofreu mais do que o esperado diante de um aguerrido Davidovich, que saiu na frente, sofreu a virada e resistiu o quanto pôde para forçar o quinto set.

Berrettini, que chegou pelo menos às quartas de final dos últimos quatro Grand Slams que disputou, terá como próximo adversário o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o francês Corentin Moutet.

gbv/ol/cb