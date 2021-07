Berrettini avança às oitavas de final em Wimbledon

O tenista Matteo Berrettini, 9º do mundo, se classificou neste sábado, assim como em 2019, para as oitavas de final em Wimbledon ao vencer o esloveno Aljaz Bedene (64º) por 6-4, 6-4 e 6-4.

Na segunda-feira, o italiano de 25 anos vai enfrentar o bielorrusso Ilya Ivashka (79º) ou o australiano Jordan Thompson (78º) para tentar chegar pela primeira vez às quartas de final do torneio. Seu melhor resultado em torneios de Grand Slam até agora foi a semifinal perdida para Rafael Nadal no US Open em 2019.

Berrettini, vencedor do Queen’s pouco antes de Wimbledon, dominou Bedene sem dificuldades. Ele se apoiou em seu grande saque (20 aces e nenhuma dupla falta, dois break points concedidos, mas nenhum perdido), seus grandes forehands e seu jogo de ataque que no geral se mostrou eficaz (38 winners contra 23 erros não forçados).

— Resultados da 6ª jornada do torneio de Wimbledon:

– Simples masculino (3ª fase):

Matteo Berrettini (ITA/N.7) x Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 6-4, 6-4

Ilya Ivashka (BLR) x Jordan Thompson (AUS) 6-4, 6-4, 6-4

Lorenzo Sonego (ITA/N.23) x James Duckworth (AUS) 6-3, 6-4, 6-4

Hubert Hurkacz (POL/N.14) x Alexander Bublik (CAZ) 6-3, 6-4, 6-2

