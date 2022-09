Berretini elimina Murray e vai enfrentar Davidovich nas oitavas do US Open

AFP 02/09/2022 - 17:38 Compartilhe

O italiano Matteo Berrettini eliminou o veterano Andy Murray em quatro sets nesta sexta-feira e avançou para as oitavas de final do US Open onde enfrentará o espanhol Alejandro Davidovich.

Berrettini, décimo terceiro cabeça de chave, precisou de três horas e 47 minutos para vencer o escocês Murray por 6-4, 6-4, 6-7 (1/7) e 6-3 na quadra central em Flushing Meadows.

O italiano, vice-campeão de Wimbledon em 2021, enfrentará nas oitavas de final o espanhol Alejandro Davidovich, 39º do ranking da ATP.

“Acho que só jogamos uma vez e eu perdi. Estou ansioso para uma revanche”, disse Berrettini sobre o espanhol. “Ele é um grande jogador, muito atlético, será um confronto difícil, mas estou pronto para a disputa”.

Aos 35 anos, Murray lutou contra o italiano até vencer o terceiro set e começar quebrando no quarto, mas o ímpeto acabou sendo insuficiente contra a chuva de aces (18) do adversário.

Uma década depois de seu triunfo no US Open de 2012, Murray proporcionou momentos de brilho esta semana em Flushing Meadows, onde chegou à terceira rodada pela primeira vez desde 2016.

– Davidovich elimina Galán –

Mais cedo o espanhol Alejandro Davidovich derrotou o colombiano Daniel Galán em quatro sets e conquistou a primeira vaga nas oitavas de final.

Davidovich, 39º no ranking da ATP, derrotou Galán (94º) por 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4 em três horas e 15 minutos de jogo na quadra 17 de Flushing Meadows (Nova York).

O espanhol, vice-campeão em abril do Masters 1000 de Monte Carlo, disputará sua segunda partida de oitavas de final neste Grand Slam, onde em 2020 foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev nessa fase.

Galán causou grande impacto no primeiro dia do torneio ao eliminar Stefanos Tsitsipas, quarto cabeça de chave, e foi o primeiro colombiano a chegar à terceira rodada em Nova York desde Mauricio Hadad em 1995.

Davidovich e Berrettini vão se enfrentar no domingo.

