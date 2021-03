Bernie Sanders visita Alabama em apoio aos protestos dos trabalhadores da Amazon

O senador e ex-pré-candidato presidencial Bernie Sanders viajou nesta sexta-feira (26) ao Alabama para apoiar a mobilização dos funcionários da Amazon em sua tentativa de criar pela primeira vez um sindicato dos trabalhadores do gigante da internet.

“Se os trabalhadores da Amazon conseguirem formar um sindicato, significa que isso pode ser feito em todo o país”, disse no Twitter o senador independente que vota alinhado com os democratas e é uma figura central do progressismo nos Estados Unidos.

Após meses de mobilizações de alguns empregados, os cerca de 5.800 trabalhadores do centro da Amazon em Bessemer estão convidados a votar por correio até 29 de março para decidirem se querem ser representados por um sindicato.

A grande empresa, com sede em Seattle, diz que não se opõe à criação de uma organização coletiva dos trabalhadores, mas distribuiu inúmeros panfletos contra a iniciativa e também criou um site chamo DoItWithoutDues (Faça sem contribuições, em tradução livre).

O anúncio da chegada de Sanders, acompanhado pelo rapper Killer Mike e o ator Danny Glover, foi criticado por um alto diretor da Amazon.

“Costumo dizer que somos o Bernie Sanders dos empregadores, mas isso não é totalmente verdade porque nós realmente oferecemos um local de trabalho progressista”, escreveu no Twitter com ironia Dave Clark, diretor da divisão de consumo.

– Cerca de 800 mil trabalhadores –

“Se você quiser ouvir sobre um salário de 15 dólares por hora e um seguro de saúde, o senador Sanders vai falar no centro da cidade. Mas se quiser ganhar pelo menos 15 dólares por hora com uma boa cobertura de saúde, a Amazon está contratando”, acrescentou.

A empresa destacou que paga seus trabalhadores o dobro do salário mínimo no Alabama.

A gigante do comércio online e da tecnologia é o segundo maior empregador dos Estados Unidos, com cerca de 800.000 trabalhadores, principalmente nos centros de logística.

A batalha para sindicalizar o centro de Bessemer – que emprega uma maioria de pessoas negras – foi alvo de uma saga midiática comparável a uma campanha política, e até agora todas as tentativas fracassaram.

Segundo a mídia americana, o sindicato da distribuição (RWDSU) está apostando em sua capacidade de mobilizar os jovens trabalhadores, que acredita-se que são mais relutantes a pagar as contribuições sindicais.

Os trabalhadores favoráveis a um “Sim” querem mais poder de negociação, especificamente sobre as condições de trabalho, mas também sobre benefícios financeiros.

