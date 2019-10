Bernie Sanders deixa hospital após sofrer infarto,diz médico

NOVA YORK, 5 OUT (ANSA) – O pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders, do Partido Democrata, recebeu alta médica nesta sexta-feira (4) do hospital em Las Vegas, onde estava internado depois de sofrer um ataque cardíaco, informou o diagnóstico de sua equipe médica. O senador foi hospitalizado na última terça-feira (1) após a obstrução em uma artéria. Ele foi submetido a uma cirurgia para colocação de dois stents, após ter sentido um desconforto no peito durante um comício. “Depois de se apresentar a uma unidade externa com dor no peito, o senador Sanders foi diagnosticado com um infarto do miocárdio.

Ele foi transferido imediatamente ao Centro Médico Hospital de Desert Springs”, explicaram os médicos Arturo E. Marchand Jr. e Arjun Gururaj em um comunicado.

Derrotado por Hillary Clinton nas primárias de 2016, Sanders é um dos principais candidatos na corrida pela indicação democrata em 2020, ao lado do ex-vice-presidente Joe Biden e da também senadora Elizabeth Warren. Em nota, o político norte-americano agradeceu pelos cuidados médicos. “Depois de dois dias e meio no hospital, me sinto fantástico e depois de tirar um breve tempo de descanso, espero ansiosamente voltar ao trabalho”, indicou Sanders, que teve os eventos de campanha suspensos. (ANSA)