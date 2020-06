Bernie Ecclestone diz que, na maioria, ‘negros são mais racistas que brancos’

Bernie Ecclestone, antigo mandachuva da Fórmula 1, afirmou que, “em muitos casos, negros são mais racistas do que brancos”. A polêmica frase foi dita em entrevista à CNN americana, que o questionou sobre o novo programa “We Race as One”, criado pela F-1, para promover maior igualdade no esporte.

“Isso fará com que as pessoas pensem o que é mais importante. Eu acho que é o mesmo para todos. As pessoas devem refletir um pouco e pensar: ‘Bem, que diabos. Alguém não é igual as pessoas brancas e as pessoas negras devem pensar o mesmo das pessoas brancas’. Em muitos casos, os negros são mais racistas do que os brancos”, disse o ex-mandatário da F-1.

Apesar da frase polêmica, Ecclestone afirmou que a organização não se importava com pautas sobre diversidade. Para o ex-dirigente, essa é a explicação para a F-1 ter demorado tanto para criar iniciativas nesse âmbito.

“Acho que ninguém se importava com isso antes. Penso que é um assunto importante, mas que está aí há tanto tempo e ninguém fez nada. Por que ninguém fez isso há dois ou três anos? Eles estão muito ocupados tentando ganhar corridas, ou buscar patrocinadores ou coisas do tipo”, disse.

Ecclestone também elogiou a participação Lewis Hamilton nos protestos antirracistas em Londres. “Lewis é especial. Primeiro, ele é muito, muito, muito talentoso como piloto e agora parece ser extremamente talentoso quando está de pé e pode fazer discursos. Esta última campanha que ele está fazendo para os negros é maravilhosa. Ele está fazendo um ótimo trabalho e são pessoas assim, que outras pessoas escutam.”

