Bernard reestreia pelo Atlético-MG após 9 anos: ‘Momento muito importante’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 23:13 Para compartilhar:

Depois de nove anos, o torcedor do Atlético-MG pôde ver o meia Bernard novamente em campo com a camisa alvinegra. Na noite desta terça-feira, ele foi titular no empate por 1 a 1 com o Juventude pelo Brasileirão e comemorou seu retorno.

“Estou muito feliz de ter voltado e de sentir o calor da massa no estádio. É um momento muito importante para mim. Não tão feliz com o resultado, mas no geral fizemos um bom jogo e criamos bastante. Poderíamos ter caprichado um pouquinho mais”, analisou o jogador de 31 anos.

A última partida de Bernard tinha sido em 25 de maio pelo Panathinaikos, da Grécia. Apesar de quase dois meses sem jogar, ele saiu satisfeito com seu desempenho. O jogador foi substituído apenas aos 43 do segundo tempo do colombiano Brahian Palacios. “Feliz com meu desempenho. Sempre procuro melhorar, mas joguei mais do que eu esperava. Achei que poderia cansar um pouco mais rápido, mas consegui lidar bem. Agora precisamos nos concentrar no jogo contra o Vasco dentro de casa.”

Bernard ainda admitiu o momento complicado que o Atlético-MG passou a competição, com poucas vitórias, mas espera que a situação mude agora com o retorno de lesionados e reforços. “O momento de turbulência foi um pouco difícil, vários jogadores lesionados ou que foram para as seleções. Ficamos com um elenco curto, sem tantas peças para repor, mas todos tentaram ao máximo. Agora com o grupo completo e novas contratações, o técnico terá mais opções para nos ajudar.”

Cria da base do Atlético-MG, Bernard atuou no profissional entre 2011 e 2013, conquistando a Copa Libertadores da América e o bicampeonato mineiro. Teve longa passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além de Everton, da Inglaterra, Al Sharjah, dos Emirados Árabes, e do já citado Panathinaikos.

Com o empate, o Atlético chegou a 22 pontos, em décimo lugar. O time vinha de vitória contra o São Paulo, por 2 a 1, encerrando sequência de três jogos sem triunfos.