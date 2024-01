Bernard Arnault supera Musk e volta a ser o mais rico do mundo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/01/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Elon Musk não é mais a pessoa mais rica do mundo, o CEO do X (ex-Twitter) foi superado por Bernard Arnault, presidente da companhia LVMMH, que engloba marcas de luxo como Louis Vuitton e Sephora, para citar.

De acordo com o ranking da Forbes, o patrimônio líquido de Arnault aumentou US$ 23,6 bilhões nesta sexta-feira, 26, para US$ 207,8 bilhões. O fato ocorreu depois das ações da LVMMH saltarem mais de 13%.

Assim, ele deixou para trás o montante de US$ 204,5 bilhões de Musk.

Confira abaixo as dez pessoas mais ricas do mundo:

1º – Bernard Arnault (LVMMH) : US$ 207,8 bilhões

2º – Elon Musk (Tesla, SpaceX, X): US$ 204,5 bilhões

3º – Jeff Bezos (Amazon): US$ 181,5 bilhões

4º – Larry Ellison (Oracle): US$ 142,4 bilhões

5º – Mark Zuckerberg (Facebook): US$ 139,4 bilhões

6º – Larry Page (Google): US$ 126,6 bilhões

7º – Warren Buffett (Berkshire Hathaway): US$ 126,4 bilhões

8º – Bill Gates (Microsoft): US$ 122,8 bilhões

9º – Sergey Brin (Google): US$ 121,2 bilhões

10º – Steve Ballmer (Microsoft): US$ 118,6 bilhões

