Bermudas determina liquidação da incorporadora China Oceanwide

A incorporadora China Oceanwide Holdings anunciou nesta segunda-feira, 25, que sofrerá liquidação pelo tribunal judicial das Bermudas, após falhar em pagar um empréstimo de US$ 175 milhões para um de seus credores. A empresa também comunicou a suspensão de suas operações na Bolsa de Hong Kong, com início nesta segunda-feira e sem prazo para retomada das negociações.

Segundo o Nikkei Asia, a corte das Bermudas aceitou o pedido de liquidação na última sexta-feira, atendendo a uma petição feita em maio de 2022 pelos credores da China Oceanwide sobre um projeto imobiliário em desenvolvimento na cidade de Nova York.

Um comunicado da empresa, listado na Bolsa de Hong Kong cerca de um mês após a petição, informa que a Oceanwide falhou em pagar pouco mais de US$ 175 milhões ao seu credor principal, como demandado em contrato.

Em nota, a China Oceanwide informa que o tribunal das Bermudas nomeou três liquidantes provisórios conjuntos (JPLs, na sigla em inglês): dois nas Bermudas e um em Hong Kong.

A empresa destacou ainda que a legislação local não permite outros processos durante o período de liquidação, a menos que sejam autorizados pelo tribunal das Bermudas.

O Nikkei destaca, em reportagem, que a Oceanwide Holdings ainda possui diversos processos pendentes, incluindo outra petição de liquidação feita no tribunal de Hong Kong, em relação a um projeto de complexo comercial no centro de Los Angeles. Além disso, a quebra da empresa também reacende preocupações para o setor financeiro, por atuar como uma das acionistas majoritárias do China Minsheng Bank, um dos maiores credores da China continental, alerta o jornal.

