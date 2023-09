Berlusconi recebe homenagens em dia que completaria 87 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2023 - 9:01 Compartilhe

MILÃO, 29 SET (ANSA) – O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, morto em junho em decorrência de uma leucemia crônica, recebeu uma série de homenagens nesta sexta-feira (29), data em que completaria 87 anos de vida.

Entre as principais iniciativas está uma cerimônia que batizou o mirante localizado no 39º andar do Palazzo Lombardia, sede da região, em homenagem ao ex-premiê italiano.

O evento reuniu diversas personalidades importantes para Berlusconi, incluindo sua filha Bárbara, seu irmão Paolo e seus amigos de longa data Fedele Confalonieri, presidente da Mediaset, e Adriano Galliani, além do vice-premiê Matteo Salvini.

A líder do grupo do Força Itália (FI) no Senado, Licia Ronzulli, o governador da região, Attilio Fontana, entre outros expoentes políticos também estiveram presentes.

“Silvio está na história”, declarou Paolo Berlusconi em seu discurso na cerimônia, ressaltando que o FI é “a sua mais bela e última aventura à qual, como família, devemos respeito e amor, bem como um apoio que não faltará”.

Barbara, por sua vez, ficou comovida e teve que interromper por um momento o seu pronunciamento em homenagem ao pai. Na sequência, agradeceu todos e enfatizou que ela e seus irmãos sentem “mais a sua falta a cada dia”, mas tomam “o seu exemplo que nunca morrerá”.

Paralelamente, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lembrou em suas redes sociais que “hoje seria o aniversário de um grande lutador, um amigo, um aliado e um líder incansável de nossa nação”. “Muitas felicidades de todos nós, Silvio!”, escreveu ela.

Já seu amigo e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, publicou uma fotografia de Berlusconi e disse que “este é o significado do dia de hoje em Paestum”.

“Na sua memória um olhar para um futuro de liberdade.

Presidente, a você que nos observa lá de cima, feliz aniversário!”, acrescentou o chanceler.

O partido conservador Força Itália, fundado pelo ex-premiê italiano, também irá recordar o “Cavaliere” com o “Dia de Berlusconi”, um evento de três dias que começa hoje em Paestum, por ocasião do que seria o seu aniversário de 87 anos.

Protagonista da vida política na Itália nas últimas três décadas, Berlusconi morreu no último dia 12 de junho, aos 86 anos, após ter sido internado para a realização de exames programados no quadro de uma leucemia crônica.

O ex-premiê governou a Itália por três vezes, entre os anos de 1994 e 1995, 2001 e 2006 e 2008 e 2011, e era senador da República desde o fim do ano passado, integrando a base de apoio de Meloni. (ANSA).

