ROMA, 2 MAI (ANSA) – Internado no Hospital San Raffaele, de Milão, desde 5 de abril, o ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi pode receber alta nos próximos dias.

Fontes informaram que a liberação do ex-primeiro-ministro de 86 anos de idade poderia ocorrer já na quarta (3), para quando está previsto o próximo boletim médico oficial, ou na quinta-feira (4).







Berlusconi foi internado devido a uma infecção pulmonar surgida no âmbito de uma leucemia mielomonocítica crônica e chegou a passar 11 dias na UTI, mas está em um quarto normal desde 16 de abril.

O último comunicado a respeito do estado de saúde do líder conservador data de 26 de abril e aponta uma “recuperação convincente das funcionalidades” do pulmão.

Atualmente senador da República, o ex-premiê é presidente do partido Força Itália (FI), que faz parte da base de apoio do governo de Giorgia Meloni. Berlusconi também passou por uma cirurgia cardíaca em 2016 e sofreu uma série de internações nos últimos anos. (ANSA).

