Berlusconi hospitalizado por precaução após testar positivo para covid-19

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 83 anos, que testou positivo recentemente para o novo coronavírus, foi internado em hospital na quinta-feira à noite “por precaução”, mas seu quadro clínico “não representa preocupação”, anunciou sua família.

“Berlusconi foi hospitalizado por precaução no hospital San Raffaele de Milão depois de apresentar alguns sintomas. O quadro clínico não representa preocupação”, afirma um breve comunicado.

De acordo com a agência AGI, Silvio Berlusconi, que completará 84 anos no fim do mês, foi hospitalizado no quarto que costuma ocupar quando vai a este hospital, o que a agência interpreta uma situação não preocupante, pois em caso contrário ele estaria no CTI.

Licia Ronzulli, senadora do ‘Forza Italia’, partido de Silvio Berlusconi, afirmou nesta sexta-feira a uma emissora de de rádio que ‘Il Cavaliere’, como é conhecido na Itália, “passou a noite no hospital para controlar a situação, mas está tudo bem”.

Silvio Berlusconi anunciou na quarta-feira à noite que testou positivo para o coronavírus, assim como dois de seus filhos, Barbara, de 36 anos e Luigi, 31, assim como sua namorada Marta Fascina.

“Continuou a batalha”, declarou Berlusconi após o anúncio. Ele garantiu que participará na campanha eleitoral com “entrevistas em canais de televisão e jornais”.

Dentro de duas semanas a Itália organizará eleições regionais, assim como um referendo sobre a redução do número de parlamentares.

