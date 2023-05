Berlusconi envia do hospital mensagem de vídeo para seu partido

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 11:46 Compartilhe

MILÃO (Reuters) – O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi enviou uma mensagem de vídeo para seu partido Forza Italia neste sábado, em sua primeira aparição desde que foi hospitalizado há um mês, dizendo que está pronto para voltar ao trabalho.

Vestindo uma camisa azul e terno e maquiagem pesada, Berlusconi, de 86 anos de idade, apareceu sentado em uma mesa com as bandeiras da Itália e da Europa atrás dele ao lado de uma bandeira do Forza Italia.

“Nunca parei, nem nas últimas semanas. Trabalhei na nova estrutura do partido e estou pronto para voltar a trabalhar com vocês e lutar ao seu lado nas nossas lutas pela liberdade”, disse.

Berlusconi gravou a mensagem de seu quarto de hospital depois que médicos e parentes impediram sua alta por medo de que ele tentasse comparecer pessoalmente a uma convenção de dois dias de seu partido Forza Italia em Milão, segundo o jornal La Repubblica.

O político, que já foi quatro vezes primeiro-ministro, foi hospitalizado em 5 de abril, e passou quase duas semanas em terapia intensiva, gerando especulações de que sua vida poderia estar em perigo e atraindo um fluxo de familiares e amigos ao lado de sua cama.

Tratando uma infecção pulmonar ligada à leucemia crônica, Berlusconi saiu da unidade de terapia intensiva em 16 de abril e sua condição melhorou constantemente, segundo declarações dos médicos.

(Reportagem de Valentina Za)

