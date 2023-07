Berlusconi é homenageado em missa particular em mansão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 15:01 Compartilhe

MILÃO, 12 JUL (ANSA) – Familiares e amigos mais próximos do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, morto há exatamente um mês, se reuniram nesta quarta-feira (12) em sua mansão em Arcore, na Itália, para uma missa particular.

A cerimônia, que ocorreu na capela da Villa San Martino, onde morava o fundador do partido Força Itália (FI), teve as presenças de Marina, filha mais velha de Berlusconi, de seu amigo íntimo Marcello Dell’Utri, do CEO do Monza, Adriano Galliani, e do presidente da Mediaset, Fedele Confalonieri.

Os participantes da missa deixaram a mansão, localizada nos arredores de Milão, por volta das 13h (de Roma) em seus respectivos veículos.

Os cartazes e bandeiras levados por torcedores de Milan e Monza nos dias seguintes do falecimento do “Cavaliere” ainda estão pendurados na cerca da antiga residência de Berlusconi.

Além da cerimônia religiosa de hoje, o local também foi palco, em 13 de junho, de uma outra missa particular na véspera do funeral de Estado. (ANSA).

