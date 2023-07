Berlusconi deixa mais de R$ 528 milhões para sua última companheira, 53 anos mais nova

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 8:11 Compartilhe

O bilionário do setor de comunicação e ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi, falecido em 12 de junho aos 86 anos, deixou 100 milhões de euros (109 milhões de dólares, 528 milhões de reais na cotação atual) para sua última companheira, Marta Fascina, de 33 anos, de acordo com testamento, divulgado nesta quinta-feira (6).

Fascina, a quem Berlusconi chamava de “minha esposa” – embora não fossem casados no papel -, também é deputada do Partido ‘Forza Italia’, fundado por ele.

Amado ou odiado, este entusiasta assumido de mulheres muito mais jovens que ele, incluindo “call-girls”, se envolveu em vários casos relacionados com festas polêmicas.

Sua última parceira se beneficia de uma herança significativa, mas modesta, em comparação com o patrimônio do empresário, avaliado pela Forbes em 6,4 bilhões de euros (quase 7 bilhões de dólares, ou 33,7 bilhões de reais na cotação atual), e que será destinado, principalmente, aos seus cinco filhos de dois casamentos.

O testamento foi lido na véspera e o conteúdo foi divulgado pela agência italiana Ansa.

As disposições relativas às inúmeras propriedades imobiliárias e iates não foram reveladas imediatamente.

Marina e Pier Silvio Berlusconi, nascidos do primeiro casamento do magnata dos meios de comunicação com Carla Dall’Oglio, herdam juntos 53% da empresa familiar Fininvest, disse uma fonte financeira à AFP, após a abertura do testamento. Os outros três filhos, Luigi, Eleonora e Bárbara, nascidos do segundo casamento com a ex-atriz Veronica Lario, recebem os 47% restantes.

Berlusconi determinou as medidas em relação à Fininvest em 2006, pouco antes de ser hospitalizado em Milão.

A empresa familiar controla uma série de empresas, incluindo o grupo de televisão MediaForEurope (ex-Mediaset), dirigido por Pier Silvio Berlusconi, a editora Mondadori, presididas por Marina Berlusconi, e o banco Mediolanum.

O lucro líquido da Fininvest diminuiu 44% no ano passado, a 200,2 milhões de euros (217,6 milhões de dólares, ou 1,05 bilhão de reais na cotação atual), enquanto sua receita permaneceu quase estável em 3,82 bilhões de euros (4,15 bilhões de dólares, ou 20,1 bilhões de reais na cotação atual).

O testamento de Berlusconi, que dominou a vida política italiana por décadas, foi acompanhado por uma frase manuscrita destinada a seus filhos: “Obrigado. Tenho muito amor por todos vocês, seu pai”.

Berlusconi, cujas origens patrimoniais ainda são cercadas de mistério, também deixa 100 milhões de euros para seu irmão Paolo (528 milhões de reais na cotação atual), assim como 30 milhões de euros (32,6 milhões de dólares, ou 158,4 milhões de reais na cotação atual) para seu controverso amigo e sócio Marcello Dell’Utri, cofundador do ‘Forza Italia’. Ele foi preso na década de 2010 por atuar como intermediário entre Berlusconi e a máfia siciliana Cosa Nostra na década de 1970.

As disposições relativas a Marta Fascina e Dell’Utri, escritas a tinta preta e incluídas em um envelope não lacrado, datam de janeiro de 2022 e assim são justificadas pelo autor: “Pelo carinho que tive por eles e que eles tiveram por mim”.

