Berlusconi afirma ter ‘erva do viagra’ em mansão na Sardenha

ROMA, 17 JAN (ANSA) – O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi disse que possui “ervas de viagra” em sua mansão, na Sardenha, na Itália. “Na minha casa na Sardenha, existem muitas plantas e rosas. E também ervas medicinais. Muitos estudantes e idosos da Sardenha vem me visitar. Dentre as ervas, está a do viagra”, disse sorrindo ao programa de televisão italiano “Matrix”, do Canal 5.

Berlusconi ainda destacou que esses estudantes “pegaram todas” as supostas ervas que existem na casa e que “não ficou nem um pouco” para ele. Ervas medicinais são usadas há décadas em receitas caseiras como estimulantes sexuais ou para “corrigir” a disfunção erétil. No entanto, o líder do Força Itália não explicou qual era a que existia em sua casa.

A residência na Sardenha, conhecida como “Villa Certosa”, ficou mundialmente famosa por conta das festas e jantares realizados pelo ex-premier com modelos.

Conhecidas como “Bunga-Bunga”, esses “eventos” geraram uma série de processos contra Berlusconi que ainda correm na Justiça. O ex-premier foi absolvido das acusações de prostituição em segunda instância, mas ainda responde por ter pagado “mesadas” para as modelos que participavam das festas. (ANSA)