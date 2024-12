Berlim: Ataque a faca deixa feridos, dois são hospitalizados

Homem atacou diversas pessoas no bairro de Charlottenburg até ser contido por pedestres. Duas pessoas foram levadas a hospitais, e polícia apura motivação do crime.A polícia de Berlim investiga um ataque a faca que deixou ao menos duas pessoas feridas em Charlottenburg, distrito da capital alemã, na manhã desta terça-feira (31/12). Elas foram encaminhadas a unidades de saúde da região.

Segundo informações iniciais divulgadas pela polícia na rede social X, um homem teria usado uma faca para agredir "várias pessoas" que estavam em uma rua do bairro por volta das 11h50 da manhã. O suspeito foi preso e levado sob custódia.

As autoridades atuam na cena do crime e interrogam testemunhas. Ainda não há informações sobre o motivo da agressão. Segundo jornais locais, testemunhas relataram que o suspeito parecia exibir sintomas de um transtorno mental.

De acordo com informações do jornal alemão Bild, até o momento também não há qualquer indicação de que o ataque teria motivação política. O veículo informou que o suspeito foi contido por pedestres, que o seguraram até a chegada da polícia.

Relembre outros ataques

A Alemanha foi palco de ataques com armas de fogo ou objetos cortantes nos últimos anos realizados por extremistas ou pessoas com distúrbios psicológicos graves. O problema tem sido usado para fomentar disputas políticas sobre imigração.

Em 2023, ao menos cinco incidentes do tipo ganharam destaque. Em janeiro, duas pessoas morreram em um ataque a faca em um trem que percorria o trajeto entre Kiel e Hamburgo.

Em março, um ataque a tiros ocorrido em um local de reunião de Testemunhas de Jeová em Hamburgo deixou sete mortos.

Em abril, o mesmo aconteceu em uma academia de ginástica de Duisburg, onde quatro pessoas ficaram feridas. Um mês depois, um homem esfaqueou duas crianças em uma escola primária em Berlim.

Também no ano passado, um homem esfaqueou e matou três pessoas na cidade de Würzburg.

Ataques também aconteceram em dezembro de 2022, quando uma adolescente de 14 anos morreu ao ser esfaqueada a caminho da escola no município de Ulm.

Em 2024, o problema se repetiu. Em maio, um homem esfaqueou pessoas em Mannheim, no sudoeste do país, durante um ato de grupos de ultradireita na cidade, e deixou seis pessoas feridas.

Em agosto, outro ataque a faca deixou três mortos e oito feridos em um festival no município de Solingen, oeste da Alemanha. O atentado foi reivindicado pelo grupo fundamentalista autodenominado "Estado Islâmico" (EI). O incidente fez o governo alemãoendurecer leis sobre porte de armas brancas.

As autoridades do país ficaram em alerta também em dezembro, quando um homem atropelou centenas de pessoas em um mercado de Natal em Magdeburg, no leste da Alemanha, deixando 5 mortos e mais de 200 feridos.

gq/bl (ots)