Berkshire tem lucro de US$35,5 bi e aumenta recompra de ações

OMAHA, NEBRASKA (Reuters) – O Berkshire Hathaway, comando por Warren Buffett, anunciou neste sábado um lucro de 35,5 bilhões de dólares referente ao primeiro trimestre, refletindo ganhos de ações ordinárias como as da Apple Inc., enquanto maiores rendimentos vindos de investimentos e a recuperação da seguradora de carros Geico impulsionaram os resultados operacionais.

A Berkshire também acelerou as recompras de suas próprias ações, com compras de 4,4 bilhões de dólares, enquanto reduziu seus investimentos em outras ações, como a Chevron Corp.

Os resultados foram divulgados antes da reunião anual de acionistas da Berkshire em Omaha, evento de um fim de semana que atrai dezenas de milhares de pessoas para a cidade em Nebraska.

O lucro líquido do Berkshire foi equivalente a 24,377 dólares por ação Classe A, tendo aumentado frente aos 5,58 bilhões de dólares, ou 3,784 dólares por ação, um ano antes.

Isso refletiu em parte um salto de 27% no preço das ações da Apple, deixando a Berkshire com uma participação de 151 bilhões de dólares na fabricante do iPhone.

O lucro operacional trimestral aumentou em 13%, para 8,07 bilhões de dólares, ou cerca de 5,561 dólares por ação Classe A, contra 7,16 bilhões de dólares registrados um ano antes.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska)

