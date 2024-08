Berkshire Hathaway vende US$ 550 milhões em ações do Bank of America

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 13:24 Para compartilhar:

A Berkshire Hathaway, empresa que tem Warren Buffett como CEO, vendeu 14 milhões de ações do Bank of America por cerca de US$ 550 milhões, diminuindo a sua participação no banco para 12%. A gestora ainda detém 928 milhões de ações na instituição financeira, no valor de quase US$ 37 bilhões.

As vendas da Berkshire, no entanto, parecem cooperar para a queda das ações do Bank of America, que atingiram o pico em 17 de julho, mesmo dia em que a empresa começou a vender os papéis.

Não há informações se Warren Buffett continuará a vender as ações ou se o movimento deve parar.

O CEO, no entanto, pode querer reduzir a participação do Bank of America para 10% – ponto em que a Berkshire não teria mais que reportar vendas em dois dias úteis como faz agora.

*Com informações da Dow Jones Newswires