Berkshire Hathaway: lucros caem 14% no 1T25, mas caixa atinge recorde de US$ 347,7 bilhões

Os lucros da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, caíram 14% no primeiro trimestre de 2025 na comparação interanual, para US$ 9,64 bilhões, e a receita diminuiu levemente para US$ 89,73 bilhões.

Wall Street esperava que os lucros da Berkshire caíssem 9%, para US$ 4,72 por ação, em uma base operacional. A receita era vista com um aumento de cerca de 1%, para US$ 90,83 bilhões.

Por outro lado, o caixa da Berkshire atingiu um novo recorde, de US$ 347,7 bilhões, no período, ante US$ 334,2 bilhões no final de 2024.

Enquanto isso, o CEO e presidente da companhia, Warren Buffett, responde a perguntas na reunião anual da Berkshire Hathaway. Na última semana, as ações da empresa subiram 1,7%, atingindo um recorde de alta na sexta-feira, 2.

