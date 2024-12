Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, compra mais ações da VeriSign

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, aumentou sua participação geral na VeriSign, fornecedora de serviços de registro de nomes de domínio na internet.

A unidade de seguros da Berkshire Hathaway, Geico, e os planos de pensão de outras empresas da Berkshire compraram um total de 143.424 ações da VeriSign, de 20 de dezembro até esta terça-feira, por um total de US$ 28,5 milhões, a um preço médio de US$ 199,05 cada.

No total, a Berkshire Hathaway agora possui 13.193.349 ações da VeriSign, de acordo com formulário apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). Ela continua sendo a maior acionista, com uma participação de mais de 10%.

A empresa de Buffett não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as compras de ações.