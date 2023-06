Berkshire Hathaway compra mais de 25% das ações da Occidental Petroleum

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 18:02 Compartilhe

A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, continua comprando ações da Occidental Petroleum, e agora controla mais de 25% da produtora de petróleo. Um novo registro na Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) mostra que a empresa comprou mais 2,1 milhões de ações da Occidental esta semana no valor de cerca de US$ 123 milhões.

As últimas compras dão à Berkshire mais de 224 milhões de ações no valor de quase US$ 13 bilhões, todas compradas no último ano e meio.

Buffett tem comprado consistentemente as ações quando elas caem abaixo de US$ 60, os preços do petróleo caíram 13% este ano e as ações da Occidental caíram 8%.

Buffett disse aos acionistas, em sua reunião anual, que não tem planos de comprar toda a Occidental, mas no ano passado, obteve permissão dos reguladores federais para comprar até 50% da produtora de petróleo.

A Berkshire detém garantias para comprar outras 83,9 milhões de ações por US$ 59,62 cada, então mais compras parecem prováveis. Fonte: Associated Press

