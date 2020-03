Bergwijn se machuca e é mais um desfalque no ataque do Tottenham

O Tottenham sofreu um novo golpe com mais uma lesão no setor ofensivo: o holandês Steven Bergwijn, vítima de uma entorse no tornozelo no sábado, no empate com o Burnley fora de casa pela Premier League.

“Após um exame realizado por nossa equipe médica, podemos confirmar que Steven Bergwijn sofreu uma séria entorse no tornozelo esquerdo”, afirmou o clube londrino em um comunicado. “O jogador agora vai passar por um programa de recuperação”, acrescentou o comunicado à imprensa, que não especifica a duração do afastamento de Bergwijn dos gramados.

O atacante de 22 anos, que chegou na janela de transferências do inverno europeu, não disputará o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Leipzig na terça-feira (o time alemão venceu o Tottenham por 1 a 0 em Londres).

Seu desfalque se junta aos de outros jogadores de ataque: o inglês Harry Kane e o sul-coreano Son Heung-min.

Finalista na última edição da Liga dos Campeões, o Tottenham está atualmente apenas em oitavo no Campeonato Inglês após a 29ª rodada.

