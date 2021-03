Bergson, ex-Fortaleza, é apresentado com limusine em clube da Malásia Atacante brasileiro de 29 anos foi emprestado pela equipe cearense ao Johor FC até junho deste ano

O Johor FC, da Malásia, anunciou oficialmente a contratação do atacante Bergson. O jogador foi emprestado ao clube pelo Fortaleza até julho deste ano, e a sua apresentação na nova equipe foi marcada por muito luxo, com o atleta tendo uma limusine no vídeo.

Veja o mata-mata da Champions League

Com contrato até o final de 2021, Bergson estava fora dos planos do Fortaleza, e foi emprestado pela equipe cearense ao Johor FC, da Malásia, até julho deste ano. Em seu novo clube, o atacante brasileiro foi apresentado com muito luxo envolvido.

Na postagem de apresentação de Bergson no Johor FC, é vista uma limusine com o atleta, além de um terno refinado sendo usado pelo atacante brasileiro ex-Fortaleza. O jogador contratado de 29 anos já recebeu a camisa nove da equipe malaia.

Bergson teve passagens por outros clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro além do Fortaleza. O atacante jogou no maior rival do Leão, o Fortaleza, e também no Athletico Paranaense.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também