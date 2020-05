Bergamo coleta histórias sobre quarentena para documentário

MILÃO, 21 MAI (ANSA) – A província de Bergamo, na Itália, está coletando testemunhos da população para produzir um documentário sobre o período de isolamento social durante a luta contra a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A iniciativa, batizada de “Dentro le Mura di Bergamo”, convida o público a enviar vídeos, através do site https://dentrolemurabergamo.it/, com relatos a respeito de angústias, memórias, confissões e inúmeras situações vividas desde o dia 10 de março, quando o governo decretou uma série de medidas restritivas. “Cada um de nós está enfrentando essa batalha por conta própria, aqueles na linha de frente lutando em hospitais e locais de atendimento, aqueles nas trincheiras em casa, em total isolamento. Todos nós, no entanto, dentro dos muros de nossa cidade e de nossas casas, estamos buscando conforto”, diz uma mensagem no portal. Segundo os organizadores, o projeto tem como objetivo “compartilhar experiências” para “tentar encontrar o significado do que está acontecendo. “Contar histórias é a primeira maneira de fazer aliança e comunidade”.

A ideia é incentivar as pessoas a documentarem como a maneira de se relacionar mudou e a compartilhar a dor e sofrimento, mas também mensagens de conforto e encorajamento.

Até o momento, já foram recolhidos 500 depoimentos em vídeo com histórias sobre a Fase 1, que mostram como a casa se tornou um escritório, escola, um local de encontro virtual com amigos, e da Fase 2, para dar voz à emoção de uma visita a um parente, o retorno ao trabalho, um passeio no parque, o reencontro com a natureza. (ANSA)