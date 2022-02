Benzema volta a desfalcar o Real Madrid, desta vez contra o Granada

O atacante francês Karim Benzema, com uma lesão na coxa esquerda, está fora do jogo da LaLiga espanhola contra o Granada deste domingo, indicou o clube merengue neste sábado ao anunciar a lista dos jogadores relacionados para a partida.

A dez dias do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, Benzema não participou do treino coletivo deste sábado, em Valdebebas, embora possa voltar no jogo seguinte do campeonato francês, contra o Villarreal.

“Está descartado (para o jogo contra o Granada)”, explicou o técnico italiano Carlo Ancelotti laconicamente neste sábado em uma entrevista coletiva.

Benzema (de 34 anos) foi substituído aos 58 minutos do jogo da 22ª rodada do campeonato, contra o Elche, no dia 23 de janeiro, após sofrer uma pontada na parte posterior da coxa.

Desde então, ele perdeu a partida das quartas de final da Copa do Rei, perdida na quinta-feira para o Athletic Bilbao (1-0).

O brasileiro Vinicius Junior, cumprindo suspensão, também vai perder o jogo contra o Granada. Carlo Ancelotti escalou o jovem de 20 anos Juanmi Latasa para essa partida.

pve/jde/iga/dr/aam

