Benzema presta queixa contra ministro francês que o acusou de ligação com Irmandade Muçulmana

O astro Karim Benzema apresentou nesta terça-feira (16) uma queixa por difamação contra o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, que alegou que o ex-atacante do Real Madrid tem vínculos com a organização islâmica Irmandade Muçulmana, segundo a denúncia, consultada pela AFP.

O ex-atacante da seleção francesa “Karim Benzema tem ligações notórias, todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana”, declarou o ministro no dia 16 de outubro na rede de televisão CNews.

Darmanin reagiu assim a uma publicação no X (antigo Twitter) do jogador francês, que dirigiu “todas as [suas] orações aos habitantes de Gaza, vítimas mais uma vez de bombardeios injustos que não poupam mulheres nem crianças”.

Dois dias depois da acusação do ministro, o advogado de Benzema, vencedor da Bola de Ouro de 2022, negou categoricamente a ligação com a organização islamita radical nascida no Egito.

“Isso é falso! Karim Benzema nunca teve a menor relação com esta organização”, reagiu o advogado Hugues Vigier em um comunicado.

“Rezar em 15 de outubro pelas populações civis sob bombas que não poupam mulheres nem crianças obviamente não constitui nem ‘propaganda para o Hamas’, nem ‘cumplicidade com o terrorismo, nem atos de colaboração'”, disse o advogado sobre o atacante, que considerou entrar com uma ação contra o político por difamação ou injúria.

Na opinião do advogado, assistimos “mais uma vez a uma instrumentação intolerável de Karim Benzema e à figura simbólica que costuma ser atribuída a ele”.

