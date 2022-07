Benzema marca de pênalti e Real Madrid vence Juventus em amistoso nos EUA Artilheiro francês converte penalidade sofrida por Vini Jr na vitória do Real sobre a Juve







O Real Madrid venceu a Juventus por 2 a 0, em jogo amistoso disputado no Estádio Rose Bowl, nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por Benzema em cobrança de pênalti, sofrido por Vinícius Júnior, e por Marco Asensio, já no segundo tempo.

Foi a primeira vitória do Real Madrid no tour de pré-temporada em solo estadunidense. A Juventus vinha de empate com o Barcelona e terá um último amistoso antes do pontapé inicial da temporada, contra o Atlético de Madrid. O Real terá compromisso oficial no meio de semana pela Supercopa da Europa contra o Eintracht Frankfurt.

SUSTO DA JUVE

O Real Madrid começou o jogo sendo mais incisivo, mantendo a posse de bola no campo de ataque, enquanto a Juventus marcava a saída de bola merengue e chegou a levar perigo em erros individuais do time espanhol. A melhor chance da equipe italiana veio aos 11 minutos da etapa inicial, após bela cobrança de falta do zagueiro Bonucci, que acertou o travessão do goleiro Courtois.

REAL NA FRENTE

Porém, o erro decisivo da primeira etapa foi da Juve. Danilo derrubou Vinicius Júnior dentro da área e Benzema converteu o pênalti, 1 a 0 aos 19 minutos. A partir do gol, o Real Madrid aumentou a pressão no campo de ataque e foi melhor durante boa parte dos primeiros 45 minutos no Rose Bowl.

MARCHA LENTA

Após o intervalo, o ritmo do jogo se manteve praticamente o mesmo. Enquanto os espanhóis trabalhavam a bola no ataque, os italianos permaneceram postados na defesa. A melhor chance veio aos 14 minutos com Carvajal, que finalizou após belo passe de Vini Jr. e viu Perin operar ótima defesa.

FECHOU O PLACAR

O goleiro da Juve voltou a trabalhar poucos minutos depois. Perin voou no canto para pegar ótima finalização colocada de Benzema aos 17. O técnico Carlo Ancelotti promoveu diversas mudanças e, mesmo assim, o Real Madrid seguiu atacando. Asensio ampliou o marcador aos 24 minutos após receber passe rasteiro de Vallejo, sem goleiro. O segundo gol madrilenho selou a vitória no Rose Bowl.

