Benzema ganha tarja de capitão, marca após passe de Romarinho e esfria polêmica no Al-Ittihad

Três jogos no Campeonato Saudita, 100% de aproveitamento, primeiro gol de Benzema na competição e tarja no braço do francês. A paz está de volta ao Al-Ittihad um dia após o atacante se indispor com o treinador Nuno Espírito Santo por não ser o capitão – era Romarinho. O brasileiro, mostrando que não há motivos para polêmica, ainda deu a assistência ao camisa 9.

De acordo com a imprensa da Arábia Saudita, Benzema até ameaçou deixar o clube por não ser o capitão. Teria ouvido do técnico que sua contratação nem havia sido pedida por ele. Após conversa nas atividades de quarta-feira, parece que tudo foi resolvido. Ao menos o resultado de 4 a 0 sobre o Al-Riad, fora de casa, serviu para uma bandeira branca.

Benzema atuou a partida inteira e precisou de somente 16 minutos para celebrar. Arrancada do campo de defesa, o francês recebe de Hamdallah, toca para Romarinho e recebe de volta, ajeita e manda sem defesa para o goleiro Campana. Celebrou muito, apontando para os companheiros e com soco de baixo para cima.

Com dois gols de Hamdalá, um de pênalti e outro após 10 minutos de acréscimos, o Al-Ittihad foi ao descanso com folgada vantagem de 3 a 0, o que permitiu ao time apenas administrar a partida na etapa decisiva.

Antes do apito final, Al-Abbas desperdiçou um pênalti que serviria para o gol de honra da equipe da casa. Não fez e ainda levou o castigo novamente nos acréscimos. Aos 49 minutos, lançamento longo para Benzema na esquerda, o francês vai até a linha de fundo e cruza para e Al-Amri definir a goleada.

Outro poderoso do Campeonato Saudita, o Al-Hilal de Neymar, Maicon e Michael também goleou. Mas sem bolas nas redes dos brasileiros. Fez 4 a 0 na visita ao Al-Raed com Dawsari, duas vezes, Mitrovic e Hamdan.

