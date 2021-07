Benzema está próximo de renovar com o Real Madrid até 2023 Centroavante de 33 anos foi o principal destaque da equipe merengue na última temporada e possui vínculo com o clube espanhol até 2022

O atacante Benzema está próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid até 2023, segundo a “ABC”. As negociações para a ampliação do atual vínculo, que termina em 2022, começaram há algumas semanas e deve ser finalizada assim que o atleta retornar de suas férias.

As informações indicam que o clube merengue gostaria de estender o contrato do centroavante por dois anos. No entanto, o francês pediu para que fosse feito um acordo a cada temporada com o objetivo de ir medindo seu rendimento.

Apesar dos 33 anos, Benzema vive um dos melhores de sua carreira e se tornou o principal jogador do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo. Na última campanha com a camisa merengue, o atleta marcou 30 gols e distribuiu nove assistências.

O gigante espanhol passa por uma profunda crise econômca provocada pela pandemia da Covid-19 e não deve contratarum nome de peso nesta janela de transferências. Apesar disso, Florentino Pérez tem o grande desejo de buscar Haaland e Mbappé pensando no futuro do clube.

