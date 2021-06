Benzema é confirmado em estreia da França na Eurocopa contra a Alemanha

A presença de Karim Benzema, que sofreu uma pancada na perna direita na terça-feira, não é dúvida para o primeiro jogo da França na Eurocopa, na terça-feira da próxima semana em Munique contra a Alemanha, garantiu nesta quarta-feira a Federação Francesa de Futebol.

O atacante do Real Madrid “sofreu uma pancada e não treinou nesta quarta-feira”, informou a seleção francesa. “Ele ficou em tratamento, mas sua participação no jogo contra a Alemanha não está posta em causa”, acrescentou.

Titular contra a Bulgária (3-0) na terça-feira, no Stade de France, Benzema teve de se retirar devido a lesão antes do intervalo após sofrer uma pancada acima do joelho direito que levantou dúvidas sobre a sua disponibilidade para a estreia na Eurocopa.

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, surpreendeu em maio ao convocar o atacante, que não era relacionado para a equipe nacional desde 2015.

O jogador do Real Madrid, de 33 anos, havia sido afastado da seleção francesa por suposto envolvimento em um caso de chantagem e extorsão contra seu então companheiro de equipe, Mathieu Valbuena.

A França, atual campeã mundial, está no Grupo F, o chamado “grupo da morte”, ao lado do atual campeão europeu Portugal, Alemanha e Hungria.

Os franceses conquistaram a Eurocopa duas vezes: em 1984 e 2000.

