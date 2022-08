Benzema, Cristiano Ronaldo e Haaland estão entre os finalistas da Bola de Ouro; Messi e Neymar estão fora

reuters 12/08/2022 - 19:09 Compartilhe

(Reuters) – O atacante do Real Madrid Karim Benzema está entre os 30 finalistas indicados ao prêmio Bola de Ouro, afirmou a revista France Football, organizadora da cerimônia, nesta sexta-feira.

O jogador da seleção francesa teve uma temporada incrível pelo Real Madrid, com 44 gols em 46 jogos e contribuindo para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Sete vezes vencedor e atual detentor do troféu, o argentino Lionel Messi não concorre à Bola de Ouro deste ano pela primeira vez desde 2005. Neymar, seu colega de Paris Saint-Germain, também ficou fora.

Outros indicados são o atacante do Manchester United Cristiano Ronaldo, o atacante do Manchester City Erling Haaland –que acabou de ser contratado do Borussia Dortmund– e Mohamed Salah, do Liverpool, um dos artilheiros do Campeonato Inglês.

Entre as 20 jogadoras indicadas à Bola de Ouro feminina estão Ada Hegerberg, do Lyon, que ganhou o prêmio inaugural das mulheres em 2018, e Alexia Putellas, do Barcelona.

A atacante do Arsenal, Beth Mead, que venceu a Eurocopa pelo país-sede Inglaterra mês passado e foi eleita a craque do torneio, também está indicada.

A cerimônia para o melhor jogador do mundo será realizada em 17 de outubro. O troféu agora é concedido com base na temporada do futebol europeu, entre agosto e julho, não mais pelo ano calendário.

(Reportagem de Tommy Lund em Gdansk)