Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, nasce em Miami

O primeiro filho de Thammy Miranda veio ao mundo. Bento nasceu nessa quarta-feira (8) em Miami, nos Estados Unidos, com 4 quilos e 53 cm. O garoto é fruto do relacionamento do empresário com a modelo Andressa Miranda.

Nas redes sociais, Thammy postou uma foto no hospital, ainda de máscara cirúrgica, e falou sobre o nascimento do filho. “Não tenho como explicar o que estou sentindo! Vou cuidar da minha esposa nesse momento e em breve venho falar com vocês!!! Obrigado por todo carinho de vocês…”, postou.

Bento foi gerado por meio de uma fertilização in vitro, realizada nos Estados Unidos. Por conta disso, o casal chegou a passar alguns meses de 2019 no país, e preparando Andressa para que pudesse engravidar.

Confira o post de Thammy nas redes sociais abaixo: