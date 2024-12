Benny Blanco compartilha registros de seu pedido de casamento a Selena Gomez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 15:12 Para compartilhar:

Benny Blanco, 36 anos, usou as redes sociais, no último sábado, 14, para compartilhar registros inéditos e bastidores de seu pedido de casamento a Selena Gomez, 32. Em seu perfil no Instagram, o compositor publicou imagens do piquenique, realizado na semana passada, quando deu para a cantora e atriz um anel de diamantes de noivado.

“O para sempre começa agora”, escreveu ela ao anunciar o noivado, na última quinta-feira, 12.

Nos novos registros, Blanco exibe cliques de Selena sorrindo em meio a brinde com champanhe, enquanto usa seu anel de noivado, uma joia está avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões.

As vidas de Selena e Benny se cruzaram há quase 10 anos, em 2015, quando os dois trabalharam juntos pela primeira vez. Na ocasião, eles produziram os singles “Kill Em with Kindness” e “Same Old Love”. Em 2019, eles estiveram juntos, novamente, por motivos profissionais, a canção : “I Can’t Get Enough”, feat. de Selena com “Tainy and J Balvin”.

O pedido de casamento acontece um ano após o casal assumir o romance, ocorrido no dia 7 de dezembro.

