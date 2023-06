Benjamin Mendy volta a tribunal na Inglaterra por nova acusação de estupro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2023 - 15:05 Compartilhe

O jogador francês Benjamin Mendy voltou a um tribunal da Inglaterra nesta segunda-feira (26), em mais um processo em que é acusado de estupro, cinco meses depois de ter sido absolvido de diversas acusações de crimes sexuais.

Mendy, de 28 anos, compareceu ao Tribunal de Chester, próximo de Liverpool, para ouvir os argumentos iniciais da ação. As audiências deste novo caso devem começar já nesta terça-feira.

Os jurados do processo anterior, que terminou em janeiro, não conseguiram chegar a um veredicto sobre as acusações: estupro de uma mulher de 24 anos em outubro de 2020 e uma tentativa de estupro a outra, de 29 anos, em 2018.

Após um julgamento que durou quase seis meses, os sete homens e quatro mulheres que compunham o júri popular absolveram o jogador de outras seis acusações de estupro e uma de agressão sexual contra quatro mulheres.

O juiz marcou para esta segunda-feira o início da apuração das novas acusações.

Mendy, cujo contrato com o Manchester City termina no fim deste mês e, ao que tudo indica, não será renovado, nega estas acusações e afirma não ser “um perigo para as mulheres”.

Durante a leitura do veredito de sua absolvição em janeiro, o jogador cobriu o rosto com as mãos. Uma de suas advogadas, Jenny Wiltshire, declarou então que ele estava “feliz” por ter sido inocentado.

Wiltshire acrescentou que Mendy esperava “limpar seu nome em relação às outras acusações para poder começar a reconstruir sua vida”.

– “Predador” sexual –

Mendy foi acusado junto com Louis Saha Matturie, de 41 anos, um suposto cúmplice que também foi absolvido pelo júri de três acusações de estupro a duas adolescentes.

Os jurados também não chegaram a um veredito sobre três acusações de estupro e três de agressão sexual contra ele feitas por outras cinco mulheres.

Assim como Mendy, Matturie será novamente julgado no final deste ano.

A promotoria trabalhou para apresentar Mendy como um “predador” sexual que estuprava e agredia sexualmente as jovens que Matturie levava a festas em sua luxuosa mansão no sul de Manchester.

O jogador negou ter forçado qualquer mulher a ter relações sexuais e ambos afirmaram que toda atividade sexual que praticaram foi consentida.

Mendy chegou ao Manchester City em 2017, procedente do Monaco, como o defensor mais caro da história até então, por 52 milhões de libras (R$ 223 milhões na cotação da época).

Pelo time inglês, disputou 75 jogos, o último deles em 15 agosto de 2021, dias antes de receber as primeiras acusações de agressão sexual.

Campeão do mundo pela França em 2018, Mendy foi convocado pela última vez para a seleção em novembro de 2019.





