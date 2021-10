Benjamin Baptista Filho se aposenta e comando da ArcelorMittal Brasil vai para Jefferson de Paula

SÃO PAULO (Reuters) – A ArcelorMittal Brasil anunciou nesta sexta-feira que Jefferson de Paula, atual presidente da unidade de aços longos da companhia, vai acumular a função de presidente do grupo no país com a aposentadoria do executivo Benjamin Baptista Filho, que estava no cargo desde 2009.

Baptista Filho seguirá como presidente do conselho de administração da holding e o posto de presidente-executivo da unidade de aços planos da ArcelorMittal América do Sul será ocupado por Jorge Oliveira, que também será vice-presidente da holding.

De Paula está na ArcelorMittal Brasil há 30 anos e Oliveira há 34. Ambos vão se reportar ao presidente-executivo do grupo siderúrgico, Aditya Mittal, informou a companhia em comunicado à imprensa.

