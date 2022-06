Benjamin Back critica ‘atitude’ dos jogadores do Flamengo e questiona: ‘O problema é treinador? Jornalista disse que Dorival Júnior pode não conseguir solucionar os problemas do elenco rubro-negro

A estreia de Dorival Júnior não foi da forma que muitos rubro-negros esperavam. O Flamengo perdeu de 3 a 1 para o Internacional no Beira Rio e vive seu pior início no Brasileirão desde 2015. Após o término da partida, Benjamin Back resolveu analisar o atual momento do clube.





+ Zoeiras com o Flamengo bombam na web após derrota para o Internacional; veja os memes

Através de um vídeo no Instagram, o jornalista afirmou que o problema do Flamengo não é treinador. Benja também disse que Dorival pode não conseguir reverter o cenário atual.

– Jura que vocês acham que o problema do Flamengo é treinador? Depois do Jorge Jesus, veio Domènec, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa e Dorival. São cinco treinadores em dois anos. Isso é muita coisa. O problema do Flamengo não é técnico. O problema do Flamengo é que esse time maravilhoso tinha prazo de validade. O Flamengo tinha que ter feito uma reformulação – disse Benja.

– Eu não acho que o Dorival vai dar conseguir jeito nesse time do Flamengo. Perdeu de 3 do Inter e foi pouco. Era para ter perdido de mais. Um time sem atitude e bagunçado. O próprio Dorival disse que precisa mudar o comportamento. Eu posso estar errado, mas eu acho que esse ano para o Flamengo é “Game Over” – concluiu.

+ ‘Sempre vou acreditar no potencial de uma equipe que encantou o país’, diz Dorival sobre fase do Flamengo

O Flamengo é o 15° colocado no Brasileirão. O time conquistou 12 pontos em 11 partidas e espera dar a volta por cima na competição. Após a partida de sábado, a delegação rubro-negra foi cobrada por torcedores na madrugada deste domingo durante o embarque no Rio de Janeiro. O momento é de pressão para os jogadores e dirigentes rubro-negros.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Cuiabá, às 20h30, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o time de Dorival Júnior vai em busca de uma importante vitória na competição.

E MAIS:

E MAIS: