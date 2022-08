Benjamin Back corneta atacante do Corinthians durante jogo contra o Flamengo: ‘Jogador fraco’

Parceria Lance & IstoÉ 09/08/2022 - 23:39 Compartilhe

Apresentador do SBT, Benjamin Back usou o Twitter para cornetar Yuri Alberto, atacante do Corinthians, durante a partida que confirmou a eliminação do Timão da Libertadores diante do Flamengo, no Maracanã. 3 a 0 no placar agregado.

Com poucas palavras, o corintiano Benja deixou claro sua insatisfação.

– Que jogador fraco esse Yuri Alberto… meu Deus!!! – postou.

– Benja, só no Corinthians. No Internacional deitou e rolou. Mas é óbvio que jogar no Inter é muito mais fácil que jogar no Corinthians – opinou um seguidor, nos comentários.

Benja, só no Corinthians, no Inter deitou e rolou, mas é óbvio que jogar no Inter é muito mais fácil que jogar no Corinthians — Juliano Ferreira (@julianomarcos) August 10, 2022

Para o Corinthians restou a luta pelo título brasileiro. O Timão ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do rival Palmeiras. As semifinais da Libertadores serão nos dia 31/8 e 1/9 (ida) e 6 a 8/9. Na outra chave da Copa, se enfrentam Atlético-MG e Palmeiras, nesta quarta, e Athletico e Estudiantes (ARG), na quinta.

