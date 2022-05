Benja vê críticas ‘exageradas’ a Paulo Sousa após empate no Castelão: ‘Flamengo jogou bem’ Jornalista ressaltou como é difícil enfrentar o Ceará fora de casa e elogiou atuação do atacante Mendonza





O Flamengo empatou com o Ceará no último sábado (14/05) por 2 a 2 no Castelão. Com o resultado, o time comandado por Paulo Sousa chegou a marca de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Apesar das cobranças em cima do treinador após a partida, o jornalista Benjamin Back elogiou a atuação da equipe rubro-negra nas redes sociais.

– Uma grande parte da torcida do Flamengo está pegando demais no pé do Paulo Sousa. Em relação ao jogo de hoje contra o Ceará, achei um tanto quanto exageras as críticas. O Flamengo jogou bem. E não jogou contra um vento não. Jogou lá no Castelão lotado e a torcida do Ceará é f*** para caramba. Mendonza jogou muito e o ataque do Ceará é rápido – disse Benja no Instagram.

Arão marcou duas vezes de cabeça para o Flamengo. O primeiro gol do Ceará surgiu de uma desatenção do sistema defensivo rubro-negro e o segundo de uma falha do goleiro Hugo. Durante o segundo tempo, Gabigol reclamou de um pênalti sofrido, mas o árbitro não concordou com o atacante.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (17/05), contra o Universidad Católica, às 21h30, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Com o estádio lotado, o time comandado por Paulo Sousa vai em busca de mais uma importante vitória na competição.

