Benja pede retirada de seu episódio em podcast após apoio de Monark a partido nazista

O apoio de Monark a legalização do partido nazista no Brasil foi duramente criticada pelo apresentador Benjamin Back. A declaração foi youtuber foi dada durante episódio do Flow podcast, episódio que contou com a participação do deputado Kim Kataguiri (Podemos) e a deputada Tabatta Amaral (PSB-SP) na última segunda-feira (7).

O comunicador do SBT inclusive pediu em publicação nas redes sociais a retirada do episódio no qual participa do podcast, comandado por Monark e Igor.

“Se eu soubesse que vocês apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que o meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento. Triste de saber que vocês pensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível”, escreveu o apresentador do SBT, que é judeu, em suas redes sociais.

Em debate com os parlamentares, Monark disse que: “O nazista deveria ter o partido nazista reconhecido pela lei”. E completou: “Se o cara quer ser ‘antijudeu’, ele tem o direito de ser”.

