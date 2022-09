Benja detona atuações de Diego Ribas, do Flamengo: ‘Está parecendo um ex-jogador’

admin3 06/09/2022 - 9:34 Compartilhe







Vivendo seu último ano como jogador do Flamengo, o meio-campista Diego Ribas tem sido alvo de críticas dos torcedores do clube. O jogador de 37 anos foi assunto do programa “Arena SBT” desta segunda-feira. O apresentador Benjamin Back fez duras críticas ao atleta.

– Com todo o respeito ao Diego, mas ele está parecendo um ex-jogador. Ele está completamente fora de contexto no Flamengo – disparou Benja.

O comentarista Mano completou a fala do apresentador e ressaltou a falta de intensidade do camisa 10.

– Dá dó de ver o Diego. Ele não consegue acompanhar o ritmo frenético do Flamengo. É aquele leão que não consegue pular dentro do arco de fogo. Atrasa o meio de campo do Flamengo – afirma.

Após o empate em 1 a 1 com o Ceará, no último domingo, pelo Brasileirão, Dorival Júnior e Diego Ribas estiveram entre os mais criticados pela torcida do Flamengo. O treinador rubro-negro esteve no “Charla Podcast” nesta segunda-feira e defendeu a importância do veterano jogador para o elenco.

– Diego é um dos que mais trabalha, se dedica e se entrega. Pode não viver seu melhor momento, mas não deixa de ser muito importante. Num grupo, às vezes você paga um preço alto por perder um jogador desses. O Diego é um desses. As pessoas não entendem, porque acham que a única resposta é dentro de campo – disse.

