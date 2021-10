Benja corneta convite da Globo a Rogério Ceni durante coletiva para programa de Galvão Bueno: ‘Que feio’ Nos comentários da publicação do apresentador do SBT, Thiago Asmar, ex-repórter da emissora carioca, também criticou a ação

Apresentador do SBT, Benjamin Back repudiou o convite do Grupo Globo feito a Rogério Ceni durante entrevista coletiva, na última segunda-feira, após a vitória contra o Corinthians. Além de questionar o técnico do São Paulo sobre o clássico, Galvão Bueno convocou Rogério para o programa ‘Bem, Amigos!’, programa apresentado por ele, no SporTV. Benja usou as redes sociais para cornetar a Globo, e foi apoiado por Thiago Asmar, ex-repórter da emissora.

– Rogério, você já jogou dezenas de Majestosos e conhece como poucos esse clássico. Como foi a preleção para o jogo de hoje? Conta para gente o que você falou para motivar esse time do São Paulo. E fica o convite: te aguardo no programa ‘Bem, Amigos!’ – enviou Galvão Bueno a Rogério Ceni, técnico do São Paulo.

Benja questionou o espaço utilizado pelo Grupo Globo para promover o programa do narrador.

– Agora pode usar entrevista coletiva com o intuito de convidar treinador para ir em programa? Liberou geral? Que feio… – escreveu Benjamin Back.

Nos comentários, Thiago Asmar, crítico assíduo da emissora, também disparou: ‘Eles apelam! Mas a crise não mente!’.

A repercussão do apresentador do SBT não agradou internautas. Na mesma publicação, usuários condenaram a cobrança de Benja.

– Não vi nada demais. Simplesmente um convite. O futebol está chato e os comentaristas também, viu? Triste! – disse um seguidor.

– Onde está escrito que não pode? Chama o cara pro seu programa também – completou outro.





E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais