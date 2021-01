Benítez treina no campo pelo Vasco e corre contra o tempo para pegar o Coritiba

O meia Benítez corre contra o tempo para reforçar o Vasco no jogo diante do Coritiba, pelo Brasileirão, no sábado. O argentino treinou normalmente em campo nesta quarta-feira para aprimorar o condicionamento físico e, caso seja inscrito no BID, tem tudo para ser relacionado por Vanderlei Luxemburgo para o confronto em São Januário.

O Vasco conseguiu ampliar o empréstimo de Benítez com o Independiente até o meio do ano, confiante que o argentino pode colaborar muito na luta contra a ameaça de rebaixamento. Aposta em sua experiência e no entrosamento com o compatriota Cano.

Benítez saiu do Vasco no fim do ano com um desconforto na panturrilha, do qual está curado. Sobre a falta de ritmo, o meia vinha se exercitando em Buenos Aires desde que soube da possibilidade de voltar ao clube. Agora, o argentino trabalha sob a supervisão do preparador físico Antônio Mello, no Rio, em busca de condições de estar à disposição de Luxemburgo.

Juninho e Yago Pikachu vêm atuando no meio desde a chegada de Luxemburgo. E arrancaram elogios, sobretudo após os 3 a 0 sobre o Botafogo. Mesmo assim, os torcedores vascaínos fazem coro para um retorno imediato de Benítez.

Mas, caso seja liberado, ele deve ficar como opção no banco de reservas diante dos paranaenses, hoje na lanterna do Brasileirão, por causa justamente do período de inatividade.

Veja também