Benítez festeja boa atuação e a oportunidade de ‘ajudar’ o time do São Paulo

Com participação direta nos quatro gols do São Paulo marcados sobre a Ferroviária, nesta sexta-feira, no Morumbi, o meia Benítez foi o grande destaque na vitória que garantiu a equipe na semifinal, domingo, diante do Mirassol, no Morumbi. Discreto, o jogador preferiu dividir com os companheiros a responsabilidade pelo triunfo.

“Não gosto de dar nota depois do jogo, só parabéns aos companheiros, para a comissão técnica, mas agora é seguir trabalhando porque domingo tem mais”, disse o joador, referindo-se ao duelo com o Mirassol, que poderá ser encarado pelos comandados de Hernán Crespo, pois no ano passado o time do interior venceu nas quartas de final.

Benítez ratificou que sua maior característica é proporcionar oportunidades para os companheiros durante as partidas. “Eu estou aqui para ajudar. Quando vim para o São Paulo, minha característica é de dar assistência, ajudar o time, e hoje está acontecendo. Feliz por isso.”

O São Paulo vai ter menos de 48 horas de preparação para o jogo no qual estará em disputa uma vaga na final do Campeonato Paulista, título que o clube não conquista desde 2005.

