Benítez agradece empenho do Vasco em sua renovação: ‘Muito feliz por tudo que fizeram pela minha volta’ Argentino teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição de Luxa. Ele comentou sobre sua amizade com o compatriota Germán Cano

O camisa 10 está de volta! Martín Benítez renovou o seu empréstimo com o Vasco por mais seis meses e segue treinando com o grupo no CT do Almirante. Ele teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e realiza um trabalho físico para ficar à disposição. Em entrevista coletiva, o argentino revelou estar feliz com o retorno à equipe e falou um pouco sobre a sua preparação para atuar sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

– Estou muito feliz porque o Vasco te gera algo que você está dentro do Vasco. O Vasco te faz sentir algo que o torna um torcedor a mais do clube. Estava com muita vontade de voltar. O treinador me chamou, isso foi muito importante, e estou muito agradecido a ele – disse, e em seguida completou em entrevista à Vasco TV.

– Estou com muita vontade para voltar a jogar, sei que preciso de tempo para me recuperar fisicamente. Estou muito feliz por tudo que fizeram pela minha volta, por todos os torcedores que me escreveram nas redes sociais. Estou preparado. Venho a somar e para dar o melhor ao Vasco. Nosso objetivo é dar o melhor estar à disposição o mais rápido possível – admitiu.

Além disso, o argentino comentou sobre a sua relação com o compatriota Germán Cano. De acordo com o atleta, ambos desenvolveram uma forte amizade e mantiveram contato durante esse curto período em que deixou o clube e viajou de volta para a Argentina.

– Todo mundo sabe da relação que tenho com Germán. Nos conhecemos aqui no Vasco e criamos uma amizade muito linda, sempre sentamos juntos e concentramos juntos desde o início. Ele disse que tinha saudades de tomar mate comigo e conversar. Sempre me desejou o melhor. Sempre digo que o melhor é o hoje. Se estou aqui é porque o Vasco é o melhor. Vim para o Vasco para somar e para tratar de Cano fazer muito mais gols do que está fazendo. Ajudar a equipe e estar à disposição seja para jogar 5, 10 ou nenhum momento. Ou por 90 minutos. Chego com a mesma humildade que cheguei no início do ano – frisou.

Fora da zona de rebaixamento depois da vitória no clássico com o Botafogo, o Vasco soma 32 pontos e segue em busca de uma sequência para se livrar matematicamente do perigo de uma queda. No sábado, o time tenta a segunda vitória seguida no Brasileirão, contra o Coritiba, em São Januário, sábado, às 21h (de Brasília).

