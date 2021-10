Bengals x Packers: embalado Cincinnati tem maior desafio até o momento; onde ver e aposta Bengals pode chegar à marca de três vitórias seguidas, algo que não acontece desde 2018, e tem pela frente um Green Bay lidando com lesões

Neste domingo, às 14h (de Brasília), o Cincinnati Bengals joga dentro de seus domínios e tem um super desafio contra o Green Bay Packers. A partida terá transmissão da ESPN, do Star+ e também do Game Pass da NFL. Em jogo para os Bengals, a oportunidade de confirmar a boa fase vencendo o terceiro jogo seguido na temporada, uma sequência que o time não conhece desde 2018. A chance é boa para Cincinnati, que enfrenta um Green Bay que lida com lesões. Foram sete contusões registradas na semana passada, quando os ‘Cabeças de queijo’ superaram os Steelers por 27 a 17. Um confronto também de líderes. Os Bengals, com três vitórias e uma derrota, lideram a AFC Norte. Com os mesmos 3-1 na temporada, os Packers estão no topo da NFC Norte.

‘Stranger Things’ em Cincinnati

Os Packers geralmente registram algumas situações bizarras quando jogam em Cincinnati. Uma delas aconteceu lá em 2005, quando o Hall da Fama Brett Favre era o QB de Green Bay. Não é que um torcedor dos Bengals invadiu o campo e tirou a bola das mãos de Favre, dando aquela gelada em um potencial drive da vitória? Já imaginou alguma coisa bem estranha acontecendo com Aaron Rodgers neste domingo? Podemos esperar de tudo.

Olho nele

​Davante Adams já tem simplesmente 31 recepções em quatro jogos na atual temporada da NFL. É a melhor marca da carreira do atleta, que ainda acumula 16 jogos com ao menos cinco recepções por partida, a maior sequência ativa da NFL e também a maior de um jogador dos Packers desde Sterling Sharpe, com 18 jogos entre 1993 e 1994. Adams é um dos principais destaques do duelo deste domingo (10) e pode ampliar esta marca diante dos Bengals.

A aposta

Podemos nos preparar para um dos melhores jogos deste domingo de bola oval. E o confronto tem tudo para ser decidido por muito pouco. O Football Power Index, mecanismo de projeção da ESPN norte-americana, aponta os Packers como favoritos. A probabilidade de vitória dos ‘cabeças de queijo’ é de 53,6% por 1,3 pontos.

Ficha do Jogo

Cincinnati Bengals x Green Bay Packers

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (10), 14h

Local: Paul Brown Stadium, em Cincinnati

Onde ver: ESPN, Star+ e Game Pass da NFL

